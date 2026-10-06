Владимир Зеленский провел заседание Ставки / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили возможность зеркально отвечать на российские удары.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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Во время заседания участники заслушали подробные доклады о возможностях систем РЭБ и их применении для прикрытия объектов критической инфраструктуры.

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«Этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "Шахедов". Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей — масштабируем наиболее эффективные подходы», — отметил президент.

РФ продолжает импортировать оборудование для производства оружия

Также был доклад ГУР по технологическим приоритетам россиян, а также о соответствующих поставках в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

«В этом отношении будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР предоставит свои предложения Кабинету министров и СНБО. Работаем и по синхронизации наших санкций в юрисдикциях партнеров», — заверил Зеленский.

Зеркальные удары: дальнобойные дроны на следующий год

Отдельным блоком Ставки стало планирование обеспечения украинских сил дальнобойными беспилотниками на следующий год.

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«Главный критерий — у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 6 октября, предупредил, что россияне готовят массированный удар.

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