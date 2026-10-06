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Зеленский хочет зеркально отвечать на российские удары — провел Ставку
Украина готовится зеркально отвечать на российские удары с помощью дальнобойных дронов, заверил президент Зеленский.
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили возможность зеркально отвечать на российские удары.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Во время заседания участники заслушали подробные доклады о возможностях систем РЭБ и их применении для прикрытия объектов критической инфраструктуры.
«Этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "Шахедов". Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей — масштабируем наиболее эффективные подходы», — отметил президент.
РФ продолжает импортировать оборудование для производства оружия
Также был доклад ГУР по технологическим приоритетам россиян, а также о соответствующих поставках в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.
«В этом отношении будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР предоставит свои предложения Кабинету министров и СНБО. Работаем и по синхронизации наших санкций в юрисдикциях партнеров», — заверил Зеленский.
Зеркальные удары: дальнобойные дроны на следующий год
Отдельным блоком Ставки стало планирование обеспечения украинских сил дальнобойными беспилотниками на следующий год.
«Главный критерий — у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 6 октября, предупредил, что россияне готовят массированный удар.