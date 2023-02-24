Зеленский хотел бы провести саммит со странами Латинской Америки: "Мы раньше допустили самую большую ошибку"

Украинский президент Владимир Зеленский хотел бы провести саммит со странами Латинской Америки и даже готов ради етого покинуть государство.

Об этом глава государства сказал во время большой пресс-конференции в годовщину вторжения России, 24 февраля.

Он пояснил, что эта встреча очень важна, чтобы этим государствам донести украинскую позицию и "формулу мира".

"Я считаю, что Украине нужно делать шаги навстречу стране африканского континента. Я считаю, что мы очень плохо работали долгие годы. Мы не обращали внимания. И мне кажется, что это большая ошибка. Поэтому мною принята специальная программа расширения посольского присутствия в регионе. Нужно делать ежедневные инвенстиции в мир. И я считаю, что мы потеряли то время с начала нашей независимости. У Украины не было крепкого кулака партнеров до этой войны, и это правда. Он сейчас есть, но кого-то не хватает. Я говорю вам о африканском континенте. Латинская Америка очень важна. Я хотел бы сделать саммит с этими странами", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Латинской Америки отказываются военно поддерживать Украину.

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