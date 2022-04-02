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Зеленский и Джонсон обсудили оборонную поддержку и послевоенные гарантии безопасности

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Зеленский и Джонсон обсудили оборонную поддержку и послевоенные гарантии безопасности

Борис Джонсон / Getty Images

Президент в очередной раз подчеркнул, что Великобритания – мощный союзник Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили оборонную поддержку и послевоенные гарантии безопасности Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", — заявил Зеленский.

Как сообщалось, Великобритания заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, ведь считает, что президент РФ Владимир Путин еще "насыплет соли на раны".

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