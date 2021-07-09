Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор: что обсудили президенты Украины и Турции

Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор: что обсудили президенты Украины и Турции

В частности, речь шла о поддержке нашей страны и экономическом сотрудничестве.

Турция и в дальнейшем поддерживает Украину в стремлении вступления в НАТО, не признает аннексии Крыма и готова сотрудничать в энергетической сфере.

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Как рассказали в эфире ТСН.Ранок, такие вопросы накануне по телефону обсудили президенты обеих стран.

Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за такую позицию, особенно в условиях агрессии России против Украины. В разговоре речь шла о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Обсудили и Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин шантажировал Турцию через поддержку Украины. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал Владимиру Зеленскому во время встречи в апреле.

Новости мира: что обсудили президенты Украины и Турции

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