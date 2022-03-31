Зеленский и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира

Зеленский и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира

Президент Украины подчеркнул, что благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира", — отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства.

President @RTErdogan spoke by phone with President Volodymyr Zelensky of Ukraine. pic.twitter.com/LX46JKt1Fu — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) March 31, 2022

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.

В то же время, премьер Италии Марио Драги рассказал о результатах своего вчерашнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путным и сообщил, что глава Кремля пока не намерен прекращать войну в Украине и встречаться с Владимиром Зеленским. По словам Драги, на вопрос, когда ожидается прекращение огня в Украине, даже временного, Путин сказал, что "условия не созрели". Также в разговоре с премьером Италии глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины еще не наступило.

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