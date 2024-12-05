Зеленский и генсек НАТО скоординировали позиции для скорейшего завершения войны

В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в котором шла речь о скорейшем завершении войны и гарантировании стабильности мира.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном вечернем обращении.

“Обсудили поставки для наших воинов, и это касается темпа снабжения, объемов. Координируем наши позиции, чтобы быстрее завершить войну и гарантировать стабильность мира", — кратко сообщил о содержании разговора с генсеком НАТО Зеленский.

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Кроме того, в своем обращении президент упомянул о 30-й годовщине подписания Украиной Будапештского меморандума.

“Десять лет войны. Ни дня этот документ [Будапештский меморандум] не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно”, — отметил он.

По словам Зеленского, для безопасности страны требуются действенные гарантии.

“То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, позволяющее защититься и сдержать врага. И единство, помогающее выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности”, – заверил украинский президент.

Напомним, в западных СМИ появилась информация о том, что Украина начинает переговоры с командой Трампа об окончании войны и планирует заявить о готовности к миру.

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