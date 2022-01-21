Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили угрозы в случае запуска "Северного потока-2"

Они обсудили развитие ситуации безопасности вокруг Украины и вопросы энергетической безопасности.
21 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой, в частности, говорили об энергетической и военной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Военное наращивание РФ у украинских границ
Отмечается, глава Украины проинформировал главу Еврокомиссии о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины из-за эскалации РФ. В ходе разговора лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией.
Энергетическая безопасность
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили вызовы для энергетической безопасности. Зеленский обратил особое внимание на угрозу Украине и всей Европе, которую создаст возможный запуск "Северного потока — 2". Также лидеры обсудили подготовку к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума.
Финансовая поддержка
В заключение украинский президент и глава Европейской комиссии обсудили направления расширения дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны ЕС. "Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую Европейский Союз оказывает нашему государству", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что из- за возможного вторжения РФ в Украину проигрывает все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в результате чего мир понесет большие человеческие потери.
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