Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили угрозы в случае запуска "Северного потока-2"

Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили угрозы в случае запуска "Северного потока-2"

Они обсудили развитие ситуации безопасности вокруг Украины и вопросы энергетической безопасности.

21 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой, в частности, говорили об энергетической и военной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Военное наращивание РФ у украинских границ

Отмечается, глава Украины проинформировал главу Еврокомиссии о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины из-за эскалации РФ. В ходе разговора лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией.

Энергетическая безопасность

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили вызовы для энергетической безопасности. Зеленский обратил особое внимание на угрозу Украине и всей Европе, которую создаст возможный запуск "Северного потока — 2". Также лидеры обсудили подготовку к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума.

Финансовая поддержка

В заключение украинский президент и глава Европейской комиссии обсудили направления расширения дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны ЕС. "Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую Европейский Союз оказывает нашему государству", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что из- за возможного вторжения РФ в Украину проигрывает все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в результате чего мир понесет большие человеческие потери.

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