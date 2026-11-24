Владимир Зеленский и премьер Венгрии Петер Мадяр посетили лицей в Берегово Фото Péter Magyar

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром посетили лицей имени Лайоша Кошута в Берегово на Закарпатье. Лидеры пообщались с учениками и учителями, ознакомились с работой учебного заведения и сыграли с детьми в волейбол.

О встрече 24 ноября сообщил Владимир Зеленский в своем сообщении.

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По словам президента, лицей является современным учебным заведением с более чем столетней историей. В следующем году он будет отмечать 125-летие.

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Также Зеленский показал видео игры в волейбол с Петером Мадяром там.

В настоящее время в лицее учатся более 500 детей, в том числе и в инклюзивных классах.

Зеленский и Мадяр посетили лицей со 125-летней историей Фото Péter Magyar

«Небольшая игра в волейбол с президентом Украины и учениками в Береговском лицее имени Лайоша Кошута, которому в следующем году исполнится 125 лет», — написал также премьер-министр Венгрии и обнародовал фото.

На Закарпатье Зеленский и Петер Мадяр побывали в лицее имени Лайоша Кошута Фото Péter Magyar

Обучают в заведении на венгерском языке. В то же время школьники изучают украинский и английский. Зеленский подчеркнул, что важным элементом украинско-венгерских отношений должно быть взаимное уважение языковых и образовательных потребностей детей.

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Мадяр и Зеленский сыграли в волейбол с детьми в Закарпатье Фото Péter Magyar

«Так же в Будапеште есть школа, где украинские детки учатся на родном языке. Такое взаимное уважение важно для наших отношений, и оно должно быть в основе всего нашего сотрудничества», — отметил президент.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что, несмотря на полномасштабную войну, учебное заведение продолжает развиваться. В лицее обновляют классы, а дети могут не только полноценно учиться, но и заниматься спортом и развивать свои способности.

Зеленский поблагодарил педагогов, которые обеспечивают работу школы и создают условия для обучения детей. Также президент поделился впечатлениями от волейбольного матча с учащимися.

«И конечно, спасибо командам за хорошую партию!» — написал он.

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Напомним, сегодня, 24 ноября, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Венгерский лидер уже назвал ее «открытием нового раздела» в двусторонних отношениях.

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