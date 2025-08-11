Зеленский и Моде договорились о личной встрече: о чем говорили во время телефонного разговора

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Во время длительного телефонного разговора с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ряд важных вопросов, включая российские атаки и дипломатические усилия.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил Моду за поддержку украинского народа и проинформировал его о последних российских обстрелах. В частности, об ударе по автостанции в Запорожье, в результате которого пострадали десятки человек. Он подчеркнул, что такие действия России, особенно в условиях дипломатической возможности для прекращения войны, демонстрируют ее намерения продолжать оккупацию и убийства.

Реклама

«Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию „все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины“. Другие форматы не принесут результата», — отметил Зеленский.

Также стороны обсудили санкции против России. Зеленский отметил важность ограничения экспорта российских энергоносителей. В частности, нефти, чтобы уменьшить финансовые возможности Москвы для продолжения войны. Он призвал лидеров, оказывающих влияние на Россию, посылать ответные сигналы.

В итоге стороны договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать возможность обмена визитами.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии. Дополнительные пошлины на Индию связаны с закупкой ею российской нефти. Такую позицию объяснили в Белом доме.