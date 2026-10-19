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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский и Папа Римский обсудили катастрофу в Олешках: какие решения готовят

Папа Римский Лев XIV контактирует с Россией из-за ситуации в Олешках.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Папа Римский Лев XIV контактирует с Россией из — за гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках. Об этом понтифик рассказал Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Об этом сообщил Владимир Зеленский и в пресс-службе Ватикана.

Зеленский поговорил с Папой Римским об оккупированных Олешках

По словам Владимира Зеленского, сейчас готовятся решения для помощи оказавшимся в оккупации украинцам.

«Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество проинформировало о контактах с российской стороной по этому поводу», — отметил президент.

Также президент рассказал понтифику о постоянных обстрелах украинских городов и вызовах безопасности. В частности, он упомянул, что за последнее время партнеры уже трижды не предупредили Украину о баллистических атаках РФ.

Какова позиция Ватикана по ситуации в Олешках

В Ватикане подтвердили разговор о сложной ситуации в Олешках. Там напомнили, что ранее передали президенту России прошение о гуманитарном перемирии.

Лев XIV выразил надежду, что сотрудничество обеих сторон поможет доставить гражданским еду и лекарства, а также провести их безопасную и добровольную эвакуацию. В Ватикане отметили свою преданность диалогу и миру.

Голод в Олешках — последние новости

Ранее Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал прекратить огонь для оказания помощи гражданским в Олешках.

Ранее мы неоднократно писали, что во временно оккупированных Олешках россияне и их приспешники искусственно создают дефицит пищи, перепродав обычный пакет продуктов за эквивалент 50 тысяч гривен или отбирая у людей последние драгоценности и золото.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленном создании условий уничтожения людей.

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