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Зеленский и Папа Римский обсудили катастрофу в Олешках: какие решения готовят
Папа Римский Лев XIV контактирует с Россией из-за ситуации в Олешках.
Папа Римский Лев XIV контактирует с Россией из — за гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках. Об этом понтифик рассказал Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.
Об этом сообщил Владимир Зеленский и в пресс-службе Ватикана.
Зеленский поговорил с Папой Римским об оккупированных Олешках
По словам Владимира Зеленского, сейчас готовятся решения для помощи оказавшимся в оккупации украинцам.
«Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество проинформировало о контактах с российской стороной по этому поводу», — отметил президент.
Также президент рассказал понтифику о постоянных обстрелах украинских городов и вызовах безопасности. В частности, он упомянул, что за последнее время партнеры уже трижды не предупредили Украину о баллистических атаках РФ.
Какова позиция Ватикана по ситуации в Олешках
В Ватикане подтвердили разговор о сложной ситуации в Олешках. Там напомнили, что ранее передали президенту России прошение о гуманитарном перемирии.
Лев XIV выразил надежду, что сотрудничество обеих сторон поможет доставить гражданским еду и лекарства, а также провести их безопасную и добровольную эвакуацию. В Ватикане отметили свою преданность диалогу и миру.
Голод в Олешках — последние новости
Ранее Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал прекратить огонь для оказания помощи гражданским в Олешках.
Ранее мы неоднократно писали, что во временно оккупированных Олешках россияне и их приспешники искусственно создают дефицит пищи, перепродав обычный пакет продуктов за эквивалент 50 тысяч гривен или отбирая у людей последние драгоценности и золото.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленном создании условий уничтожения людей.