Зеленский и президент Латвии подписали важный для Украины документ: детали

Согласно соглашению, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП каждый год.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением безопасности между нашими странами.

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети.

По его словам, согласно соглашению Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, страна берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.

“Благодарю дружественную Латвию. Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в ближайшее время Украина начнет совместное с Латвией производство беспилотников для нужд ВСУ.

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