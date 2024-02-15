Зеленский и Шольц подпишут важное для безопасности Украины соглашение — Yahoo!

Также Зеленский подпишет соглашение о безопасности с Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, в Берлине встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики планируют подписать соглашение о безопасности.

Об этом пишет издание Yahoo.

Также ожидается, что во время визитов в Париж Зеленский подпишет соглашение по безопасности с Францией.

Договоренности достигают июльского саммита НАТО в Литве, когда лидеры альянса согласились, что отдельные страны НАТО будут заключать долгосрочные соглашения по безопасности с Украиной.

По данным Офиса президента, Зеленский планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, на которую соберутся мировые лидеры и многие ведущие эксперты по безопасности и оборонной политике. Зеленский выступит на конференции и встретится с другими лидерами, в частности с вице-президентом США Камалой Гаррис. Зеленский также анонсировал встречи с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, ранее мы писало, что Зеленский отправится в турне по Европе, в частности планирует посетить Францию и Германию.

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