Зеленский и Шольц в Киеве обсудили введение комплексного пакета санкций против России

Зеленский и Шольц в Киеве обсудили введение комплексного пакета санкций против России

По словам Зеленского, санкции являются наиболее действенным подходом к сдерживанию агрессии РФ.

Президент Украины и находящийся в Киеве с рабочим визитом канцлер Германии Олаф Шольц обсудили комплексный пакет санкции для сдерживания агрессии России.

Об этом сообщил глава украинского государства по итогам перегореров с главой правительства Германии на брифинге 14 февраля.

"Мы обсудили введение комплексного пакету санкций против агрессии (ред. — России ). Моя позиция четкая, известная. Я считаю, что они являются наиболее действенным подходом в сдерживании агрессии и являются применением превентивных сигналов", — сказал Зеленский.

Напомним, в Украину в понедельник, 14 февраля, с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Украины Владимир Зеленский принял германского политика в Мариинском дворце. Перед поездкой в Украину Шольц заявил, что Берлин ожидает от Кремля деэскалации в ситуации с Украиной.

Стоит отметить, что сразу после визита в Украину глава немецкого правительства намерен поехать в Россию, где встретится с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

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