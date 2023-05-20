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Зеленский и Сунак в Японии скоординировали позиции в преддверии участия президента Украины в саммите G7

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Зеленский и Сунак в Японии скоординировали позиции в преддверии участия президента Украины в саммите G7

В Японии президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании / Фото: Офис президента Украины

Президент Украины поблагодарил британского премьера за лидерство Соединенного Королевства в международной коалиции истребителей.

В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран Группы семи президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский поблагодарил Сунака за лидерство Соединенного Королевства в международной коалиции истребителей.

Стороны обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 14 мая визита президента Украины в Великобританию.

"Владимир Зеленский и Риши Сунак обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали позиции в преддверии участия главы Украинского государства в саммите "Группы семи", — отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию. Это первый визит президента в Азию с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.

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Дата публикации
Просмотры
242
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