Зеленский и Сырский обсудили ситуацию на фронте: что известно

Кураховское и Покровское направления остаются самыми сложными. При этом есть успехи ВСУ в Запорожском направлении.

Об этом написал главнокомандующий Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение", — отметил он.

Как отметил Зеленский, есть неплохие оборонительные результаты в Запорожском направлении.

"Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", — отмечает украинский лидер.

Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные: командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол.

"Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", — говорит Зеленский.

Напомним, украинские войска освободили село Новомлынск в Харьковской области. Оно расположено на правом берегу реки Оскол, где так стремится закрепиться враг.

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