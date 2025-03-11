Зеленский и Трамп договорились как можно скорее заключить соглашение о минералах

Как предполагается, соглашение укрепит экономику Украины и гарантирует долгосрочное процветание и безопасность страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде (СА).

"Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", — говорится в заявлении, размещенном на сайте президента Украины.

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины.