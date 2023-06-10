Зеленский и Трюдо провели переговоры в Киеве: подробности и главные заявления

Стороны обсудили важные вопросы развития двусторонних отношений и противостояния российские агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуации на поле боя и южных районах, пострадавших от российского преступления экоцида на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Президент поблагодарил Канаду и лично премьер-министра Джастина Трюдо за готовность сделать новые шаги в помощи нашим воинам.

"Мы обсудили наши потребности в артиллерии и бронетехнике. И это то, в чем поддержка Украине нужна как можно быстрее. Обсудили и формирование новых коалиций защиты жизни от российского ракетного и авиационного террора: нашей коалиции «Петриотов», коалиции истребителей. Шаг за шагом соответствующие договоренности с нашими партнерами", – сказал Зеленский.

Также стороны подробно обсудили ситуацию, сложившуюся после уничтожения российскими террористами дамбы и сооружений Каховской ГЭС.

Переговоры Владимира Зеленского и Джастина Трюдо

"Точно знаем, что нужно сделать, чтобы помочь людям и как можно быстрее преодолеть последствия этого экоцида. И я благодарен Канаде за готовность помогать", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Трюдо обсудили разминирование территории Украины, чем Канада уже помогает Украине. Стороны договорились увеличить это сотрудничество и спасти больше жизней граждан Украины.

Канада среди тех в мире, кто наиболее активно поддерживает необходимость определенности безопасности для Украины и всего нашего евроатлантического сообщества.

«И сегодня мы зафиксировали в нашей совместной декларации с господином Премьер-министром канадскую поддержку членства Украины в НАТО. ", – сказал президент.

Прессконференция Зеленского и Трюдо

Во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские защитники уже проводят контрнаступательные действия.

Премьер-министр Канады Джастина Трюдо его страна поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО), как только это "позволят условия".

Также Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов.

Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что Россия несет прямую ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и Кремль будет обязательно за это отвечать.

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