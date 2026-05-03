Зеленский и Туск проведут переговоры в Ереване: что известно о саммите

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом заявил Туск на брифинге для СМИ в Варшаве перед вылетом в Ереван.

В Ереване встретятся лидеры около 50 стран. Также там пройдут двусторонние встречи политиков. Об этом пишет Укринформ.

По словам Дональда Туска, сейчас ситуация особенная, поэтому «важно поддерживать контакты и элементарное единство европейского политического сообщества». Он добавил, что к такому сообществу относятся не только страны ЕС, но и Армения, которая организовывает встречу.

«У меня также будут двусторонние встречи с другими участниками этого саммита — премьер-министрами и президентами Канады, Турции, Великобритании, а также с президентом Зеленским», — заявил Туск.

Он назвал нынешнее время периодом стратегического хаоса и геополитической неопределенности. Также добавил, что хаос иногда принимает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке.

Туск вместе с другими лидерами будет пытаться придать международной политике признаки ответственности, чтобы «ситуация не вышла из-под контроля».

Владимир Зеленский прибыл в Армению 3 мая. Саммит организуют для дипломатического взаимодействия между странами. Событие состоится под лозунгом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе».

На саммит были приглашены 48 лидеров государств и правительств. Впервые в нем примет участие страна за пределами Европы — Канада.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил президента Кароля Навроцкого и представителей партии «Право и справедливость» в намерениях втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке.

Глава правительства резко отреагировал на заявления окружения президента относительно возможной поддержки военных действий союзников, подчеркнув, что он этого не допустит.

Кроме политических обвинений Туск добавил эмоциональный комментарий в адрес своих оппонентов. Чиновник посоветовал им «выпить ведро холодной воды», призывая таким образом к благоразумию и охлаждению энтузиазма в вопросах внешней политики.

