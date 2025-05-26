Зеленский и Залужный: как изменились их рейтинги и кому украинцы доверяют больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный / © Associated Press

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Рейтингдоверия бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного остался стабильным и почти не уступает президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью РБК-Украина.

«Первые показатели доверия в Украине — это Зеленский и Залужный. Их политические силы имеют самые высокие показатели рейтингов. И гипотетическая политическая сила Залужного, и реальная политическая сила Зеленского», — отметил он.

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По словам Антиповича, доверие к Зеленскому с начала 2025 года значительно возросло, но имеет волнообразный характер.

«С началом войны это доверие выросло очень сильно и составляло почти 90%, но оно постепенно спадало. В результате, на низу оно останавливалось на разных уровнях, около 50%, около 70% и потом начинало снова подниматься из-за каких-то событий», — пояснил социолог.

Он добавил, что контрнаступление 2023 года значительно подняло настроение населения, а события Курской операции также вызвали временное увеличение уровня доверия.

«Есть четкая подготовка к активным штурмовым действиям врага», — процитировал он слова главного офицера штаба 13-й оперативной бригады ВСУ Андрея Помагаибуса.

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Антипович подчеркнул, что доверие к Зеленскому зависит от событий на фронте, внутриполитической ситуации и международной арены.

Относительно Залужного, социолог отметил, что снижение его рейтинга является минимальным — «1-2-3-4-5%, то есть минимально», и он и в дальнейшем остается в топе лидеров доверия.

«Залужный как воспринимался положительно, так и воспринимается. Он воспринимается отцом-защитником, который не посылал ребят погибать, который не взрывал мосты и не дал отрезать часть Украины, который защищал ее, который современный военный, не генералиссимус советских времен, в таком духе», — пояснил Антипович.

Он отметил, что Залужный стал символом защитника государства, который вызывает больше эмоциональное, чем рациональное восприятие.

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«Украинцы — очень эмоциональная нация», — подчеркнул социолог.

Антипович добавил, что рациональное оценивание может появиться ближе к выборам, когда люди будут больше оценивать конкретные действия политиков.

Напоследок он констатировал уникальность феномена Залужного: «Не было аналогов в нашей истории. Надо было бы какую-то аналогию, а вот ее как-то и нет».

«Украинец, можно сказать, молился в том числе на Залужного когда разворачивалась война… И он был именно таким, как простые украинцы», — резюмировал Антипович.

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Напомним, ранее мы писали о том, кому украинцы доверяют больше всего и на какой ступеньке президент Украины Владимир Зеленский