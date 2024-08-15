Зеленский и Залужный лично одобрили план подрыва Северных потоков — WSJ

Издание WSJ заявило, что Зеленский устно одобрил план подрыва Северных потоков, но пытался отменить его, когда об операции узнало ЦРУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, устно одобрил план подрыва Северных потоков в 2022 году и поручил реализовать его тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом заявило издание The Wall Street Journal в своем расследовании.

По данным четырех источников, Зеленский одобрил план в течение нескольких дней. Все договоренности были достигнуты устно, не оставив никаких следов.

Однако в следующем месяце нидерландское военное разведывательное агентство MIVD узнало о заговоре и предупредило ЦРУ, рассказали люди, знакомые с нидерландским докладом. Затем американские чиновники проинформировали Германию.

ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекратить сделку. Затем президент Украины якобы приказал Залужному остановить ее, но генерал проигнорировал приказ и его команда изменила первоначальный план, пишет WSJ.

Залужный, по данным источников, привлек к координации атаки некоторых ведущих офицеров спецназовцев Украины, имеющих опыт организации высокорискованных тайных миссий против России. Одним из них был бывший разведчик Роман Червинский, которого сейчас судят по делу об обстреле аэродрома Канатово.

Посол в Британии Залужный прокомментировал расследование, заявив журналистам, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Высокопоставленный сотрудник СБУ также отрицает причастность к диверсии и заявляет, что Зеленский, в частности, "не одобрял подобные действия на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов", указывает WSJ.

В тексте подчеркивается, что продолжающееся в Германии расследование подрыва Северных потоков "не связывает президента Зеленского с тайной операцией".

Издание пишет, что операция обошлась примерно в 300 000 долларов, по словам людей, которые в ней участвовали.

Напомним, что несколько немецких СМИ 14 августа сообщили, что федеральная генпрокуратура еще в июне выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в совершении диверсии и точное местонахождение которого пока неизвестно. Также по делу проходят украинская супружеская пара дайверов. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не имеют ничего общего с этим актом саботажа.

Три из четырех веток газопроводов Nord Stream 1 и 2 были взорваны на дне Балтийского моря 26 сентября 2022 года.

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