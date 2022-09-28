Зеленский имел ряд переговоров с лидерами и чиновниками Европы: с кем говорил и о чем договорился

В течение 28 сентября у украинского президента Владимира Зеленского был плодотворный день на дипломатические разговоры с лидерами Запада и высокопоставленными должностными лицами ЕС.

По словам главы государства, главной задачей Украины сейчас является " координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы".

Об этом рассказал украинский президент в традиционном видеообращении к согражданам 28 сентября.

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Зеленский имел переговоры с:

главой Турции Эрдоганом,

канцлером Германии Шольцом,

премьер-министром Канады Трюдо,

премьер-министром Британии Трасс,

генеральным секретарем ООН Гутерришем,

президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Главной нашей задачей сейчас является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И обязательно будут действовать. Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться с какими-либо попытками России захватить любую часть нашей земли", — заверил он.

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Реджеп Эрдоган

Зеленский рассказал о разговоре с Эрдоганом. Глава государства еще раз поблагодарил турецкого лидера за помощь в освобождении украинских войск из российского плена. Он заверил, что находящиеся в Турции командиры из "Азовстали" уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Украина работает для этого.

"Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи. Прежде всего, это медицинская поддержка – всем им нужно восстановление после того, что им пришлось пройти в плену. Эта работа – на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, у разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командования Медицинских сил… И мы распространим соответствующие мероприятия, подробно нарабатываемые сейчас, на всех наших людей, которых мы освобождаем из плена оккупантов. Еще раз подчеркну: мы помним обо всех наших людях и пытаемся освободить каждого и каждую из плена, ни о одном украинце не забыли", — добавил глава Украины.

Кроме этого, Зеленский и Эрдоган обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие, реагирование на все агрессивные шаги, которые Россия "уже сделала и еще готовится сделать".

Олаф Шольц

Также украинский президент имел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили широкий круг вопросов – политические, финансовые, оборонные, энергетические.

"В оборонной тематике я подчеркнул наше ожидание системы противоракетной обороны от Германии – спасибо за готовность помочь с ПВО. Предметно обсудили и другие пункты оборонного взаимодействия – их достаточно много, они понятны. Конечно, затронули энергетические вопросы, в частности поставки газа в Европу и диверсии на газогони "Северный поток". Обсудили с господином канцлером подготовку нового санкционного пакета Европейского Союза — должны вместе сделать его действительно крепким, не символическим. По состоянию на сегодняшний день еще есть чем дополнить восьмой санкционный пакет", — рассказал он.

Джастин Трюдо

В ходе беседы с канадским премьером Зеленский предложил ему стать лидером в глобальных усилиях по очистке Украины от российских мин и снарядов.

"Разговор с премьер-министром Канады был, как всегда, очень конкретным и касался прежде всего того, как Канада может увеличить поддержку Украины. Среди прочего, обсудили разминирование. Канада имеет и соответствующие технологии, и соответствующие гуманитарные амбиции. Из-за российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире.И хотя в мире есть схожие примеры масштабного загрязнения, мы должны сделать то, чего не делали до сих пор другие: мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования, не оставлять эту проблему на десятилетие. Я благодарю Канаду за готовность нам помогать", — сообщил глава Украины.

Лиз Трасс

С британским премьером обсудили возможности Британии в усилении санкций против России, а также в увеличении оборонной помощи для нашего государства. Зеленский поблагодарил за принципиальное осуждение российского фарса под видом референдума, "за полную поддержку и готовность идти вместе с нами к возвращению свободы всем нашим людям – во всех частях Украины без каких-либо исключений".

Антониу Гутерреш

Разговор с генеральным секретарем ООН касался и псевдореферендумов, и очевидной подготовки Россией почвы для попытки аннексии нашей территории. Эти грубые нарушения Устава ООН должны быть наказаны, подчеркнул Зеленский.

"Обсудили с господином Гутерришем реализацию нашей экспортной зерновой инициативы. Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить, не только защитить от любых попыток ее сорвать, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам" и соответствующее взаимодействие с ООН ради гуманитарных целей и помощи таким странам как Сомали, Эфиопия и т.д.", — отметил он.

Шарль Мишель

"Недавно завершил разговор с Шарлем Мишелем. Как всегда, это был разговор настоящих друзей. Спасибо за полную поддержку в вопросе псевдореферендумов и за готовность расширять помощь Украине. Конечно, обсудили и подготовку новых санкций", — заметил Зеленский.

Напомним, в прокуратуре АР Крым посоветовали, что делать крымчанам в случае их мобилизации в российскую армию.

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