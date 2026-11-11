Зеленский из Ирландии провел селектор по теплоснабжению: что поручил проверить

СНБО проверит в некоторых областях Украины ситуацию с теплоснабжением: что поручил Зеленский из-за границы / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский во время своей заграничной поездки провел селекторное совещание по ситуации в регионах Украины после российских обстрелов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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На заседании обсудили потребности в энергетическом оборудовании, технике, конкретных шагах поддержки. Зеленский пообещал поднять эту тему на встречах с европейскими партнерами в Ирландии, где он находится с визитом.

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Также президент заслушал доклады по восстановительным работам на Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине. Отдельные вопросы были относительно ситуации в Краматорске.

Зеленский поручил членам правительства вместе с СНБО и командой Офиса президента проверить некоторые отчеты из областей по ситуации с теплоснабжением, обеспеченностью оборудованием.

Также премьер-министр Корецкий доложил о реализации решений в Киеве по резервным транспортным схемам.

«Отдельно обсудили с командующим Воздушными Силами ВСУ параметры защиты определенных объектов распределения и передачи электричества и логистических объектов, которые россияне в эти дни пытаются атаковать особенно активно. Определенные задачи должны быть выполнены уже в эти сутки», — подытожил Зеленский.

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Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги Украины после переговоров в Абу-Даби.

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