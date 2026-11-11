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- Украина
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Зеленский из Ирландии провел селектор по теплоснабжению: что поручил проверить
Владимир Зеленский поручил СНБО проверить отчеты из областей о состоянии теплоснабжения и защите объектов.
Президент Владимир Зеленский во время своей заграничной поездки провел селекторное совещание по ситуации в регионах Украины после российских обстрелов.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
На заседании обсудили потребности в энергетическом оборудовании, технике, конкретных шагах поддержки. Зеленский пообещал поднять эту тему на встречах с европейскими партнерами в Ирландии, где он находится с визитом.
Также президент заслушал доклады по восстановительным работам на Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине. Отдельные вопросы были относительно ситуации в Краматорске.
Зеленский поручил членам правительства вместе с СНБО и командой Офиса президента проверить некоторые отчеты из областей по ситуации с теплоснабжением, обеспеченностью оборудованием.
Также премьер-министр Корецкий доложил о реализации решений в Киеве по резервным транспортным схемам.
«Отдельно обсудили с командующим Воздушными Силами ВСУ параметры защиты определенных объектов распределения и передачи электричества и логистических объектов, которые россияне в эти дни пытаются атаковать особенно активно. Определенные задачи должны быть выполнены уже в эти сутки», — подытожил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги Украины после переговоров в Абу-Даби.