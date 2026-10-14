Зеленский из Лондона поедет не с пустыми руками: что пообещала Британия

Бернем и Зеленский / © Associated Press

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Премьер Британии Энди Бернем пообещал помочь наладить отношения между Украиной и США. Также он заверил, что Владимир Зеленский вернется из Лондона с новой военной и финансовой помощью.

Об этом сообщает издание BBC.

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Во время дискуссии в парламенте лидер Либеральных демократов Эд Дэйви спросил главу правительства, согласен ли тот с тем, что соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива — это еще одна позорная измена Трампом украинского народа и европейской безопасности.

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Энди Бернем не стал оценивать действия Дональда Трампа. Премьер Британии пояснил, что стремится «проявить осторожность в создании условий для примирения людей» и подчеркнул, что попытается наладить отношения между США и Украиной.

Кроме дипломатических усилий, глава правительства Великобритании упомянул об официальном визите президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится в Лондоне.

Бернем заверил, что украинский лидер «не покинет Великобританию с пустыми руками». По его словам, в ближайшее время Украина получит дополнительную военную и финансовую помощь.

Напомним, Великобритания поддерживает введение энергетического перемирия между Украиной и Россией после заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

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Стоит добавить, что 14 октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Великобританию. У президента запланирована аудиенция с королем Чарльзом III, а также встреча с премьер-министром Энди Бернемом.

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