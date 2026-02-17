Зеленский изменил мнение о завершении политической карьеры: от чего это будет зависеть

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность своего участия в новых президентских выборах, если они состоятся параллельно с референдумом мирного соглашения во время режима прекращения огня.

О новых сценариях он рассказал в интервью американскому изданию Axios во вторник, 17 февраля.

«Увидим, чего хотят люди»

В разговоре с журналистами Зеленский предположил, что любые выборы могут пройти в условиях «хрупкого прекращения огня». В таком сценарии он рассматривает возможность быть кандидатом.

Реклама

«Это будет зависеть от людей. Увидим, чего они хотят», – отметил президент.

Издание отмечает, что совсем ничего не решено, но рассматривается вариант проведения новых президентских выборов одновременно с общенациональным референдумом, на котором украинцы должны одобрить или отклонить условия мирного соглашения.

Абсурдные условия Кремля

Однако организация такого голосования сталкивается с серьезными преградами со стороны Москвы. По словам Зеленского, Россия соглашается лишь на однодневное прекращение огня для того, чтобы Украина могла организовать волеизъявление.

Украинский лидер считает такую позицию «абсурдным» и возможным признаком того, что Москва не готова к настоящему миру. По мнению Зеленского, для полноценной организации процесса и проведения общенационального голосования необходимо, по меньшей мере, 60 дней тишины, а не один день.

Реклама

Напомним, Зеленский заявил, что не намерен объявлять выборы 24 февраля. Президент подчеркнул, что избирательный процесс возможен только после прекращения огня и получения гарантий безопасности.