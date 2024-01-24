Зеленский изменил планы до выяснения обстоятельств падения Ил-76 – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать встречи на 25 января по случаю его 46-летия до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Также он внес изменения в запланированные мероприятия, в частности, отменил региональную поездку в центральные регионы.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на источники в Офисе президента и областных военных администрациях.

Напомним, 24 января в Белгородской области (РФ) упал военно-транспортный самолет Ил-76. Фото и видео с его падения зафиксировали очевидцы. После этого появились разные версии относительно причин катастрофы и того, кто именно находился на борту самолета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИЛ-76 УПАЛ В РОССИИ: что случилось на самом деле, кто был на борту и что выбросили из самолета перед падением?"

Есть предположение, что на борту грузового Ил-76 находились ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

Читайте также: