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Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел в орган высшего военного руководства Украины

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Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел в орган высшего военного руководства Украины

Фото: Офис президента Украины

Зеленский добавил в Ставку двух чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ президент подписал в четверг, 17 ноября.

Так, в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего теперь входят еще и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган — Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

После очередной массированной атаки РФ президент Украины Владимир Зеленский в среду 16 ноября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак.

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Дата публикации
Просмотры
2467
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