Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Изменения в составе Ставки утвердили после увольнения Данилова.

Президент Украины Владимир Зеленский произвел изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом идет речь всообщении на сайте Президента Украины.

Согласно указу президента, координатором Ставки утвержден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

Кроме того, президент ввел в состав Ставки нового главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Также Зеленский своим указом вывел из состава Ставки бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский собрал СНБО в обновленном составе и назвал пять задач.

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