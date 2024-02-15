Зеленский легализовал медицинский каннабис: основные положения документа

Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе №7457. Закон заработает через шесть месяцев после его опубликования, то есть с середины июля 2024 года.

Об этом свидетельствует документ на сайте Верховной рады.

Отметим, что по закону распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

Основные положения документа

Кроме наказания за распространение марихуаны для рекреационного потребления, законопроект предусматривает:

производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах;

выращивание разрешено только юрлицам, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;

препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином;

производство лекарства будет контролироваться на всех этапах.

Напомним, что в конце декабря 2023 депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса.

Ранее еще в феврале 2023 года в профильном Комитете Совета поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Украинский парламент 21 декабря 2023 года во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. В общей сложности "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВР проголосовала законопроект о медицинском каннабисе!

Ранее парламентарии сообщали, что после окончания войны в Украине около 4 мл людей будут нуждаться в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

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