Зеленский летит на юбилей самой "озабоченной" организации мира: кто еще там будет

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

Реклама

На следующей неделе украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским отправится в Нью-Йорк, США. Представители Украины знают юбилей Генассамблеи ООН — организации, которая постоянно проявляет «обеспокоенность», а не демонстрирует готовность к конкретным действиям.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что речь идет о самом высоком уровне руководства государства, которое поедет в Нью-Йорк.

Реклама

«На следующей неделе, да, мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого, высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины», — рассказал он.

В этом году, в частности, в ООН будет проведен 5-й саммит международной «Крымской платформы».

«С возвращением Крыма будет не только восстановлено территориальное, но и уважение к уставу ООН. Такова наша позиция. Именно поэтому проведение этого мероприятия в штаб-квартире ООН абсолютно логично», — заключил Тихий.

Также он добавил, что Украина работает над возможной встречей Зеленского и Трампа в рамках ООН.

Реклама

«Мы приветствуем этот сигнал настройки на встречу. Нахождение на высоком сегменте ООН обычно создает возможность для таких контактов. Мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров», — сказал спикер зарубежного ведомства.

В общем, добавил он, работа над встречами Зеленского и Трампа ведется постоянно.

«Здесь нет сюрпризов. Каждую возможность используем. Если удастся в Нью-Йорке организовать эту встречу, то это будет важная возможность обсудить двусторонние отношения и принять важные решения», — отметил спикер МИД.

В МИД добавили, что программа президента во время Генассамблеи будет очень насыщенной и содержательной. Она будет включать в себя много контактов как с американской стороной, так и с лидерами других стран.

Реклама

Ранее возможную встречу президентов США и Украины анонсировал госсекретарь Штатов Марко Рубио.

Чиновник подчеркнул, что президент США будет «продолжать пытаться». И, конечно, речь здесь идет о достижении мира между Россией и Украиной, чего Трамп, по заявлениям, хочет достичь с начала своего срока. Но в какой-то момент американский лидер может прийти к выводу, что это невозможно.

«Он единственный лидер в мире, который может все равно хорошо говорить с украинцами, европейцами и россиянами. Если он каким-то образом откажется от этого или введет санкции против России и скажет: „С меня хватит“, то в мире не останется никого, кто мог бы стать посредником», — сказал Рубио.