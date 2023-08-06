Зеленский лично подписал французскую ракету SCALP-EG (фото, видео)

SCALP-EG – это французское название ракет Storm Shadow, ранее начавшее поставлять украинцам Британия.
Президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине от Франции.
Соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства.
На боеприпасе Зеленский написал "Слава Украине!" и свою подпись.
Эти ракеты впервые публично показали украинцам.
Напомним, что 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция вместе с Великобританией поставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP. В тот же день газета Reuters написала, что первые ракеты SCALP от Франции находятся уже в Украине.
Тогда сообщалось, что ракеты будут установлены на самолеты незападного производства и ВСУ будут использовать их только в пределах международно-признанных границ Украины.
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