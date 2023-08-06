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Зеленский лично подписал французскую ракету SCALP-EG (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Зеленский лично подписал французскую ракету SCALP-EG (фото, видео)

Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

SCALP-EG – это французское название ракет Storm Shadow, ранее начавшее поставлять украинцам Британия.

Президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине от Франции.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства.

На боеприпасе Зеленский написал "Слава Украине!" и свою подпись.

Подпись президента на ракете SCALP-EG / © Офис президента Украины
Подпись президента на ракете SCALP-EG / Фото: Офис президента Украины

Эти ракеты впервые публично показали украинцам.

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Напомним, что 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция вместе с Великобританией поставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP. В тот же день газета Reuters написала, что первые ракеты SCALP от Франции находятся уже в Украине.

Тогда сообщалось, что ракеты будут установлены на самолеты незападного производства и ВСУ будут использовать их только в пределах международно-признанных границ Украины.

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Дата публикации
Просмотры
3615
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