Зеленский лично подписал французскую ракету SCALP-EG (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине от Франции.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства.

На боеприпасе Зеленский написал "Слава Украине!" и свою подпись.

Эти ракеты впервые публично показали украинцам.

Напомним, что 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция вместе с Великобританией поставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP. В тот же день газета Reuters написала, что первые ракеты SCALP от Франции находятся уже в Украине.

Тогда сообщалось, что ракеты будут установлены на самолеты незападного производства и ВСУ будут использовать их только в пределах международно-признанных границ Украины.

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