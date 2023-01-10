Зеленский лишил гражданства Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака: "Это не последние такие решения"

Зеленский анонсировал, что будут и подобные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что он лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей – Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака.

Об этом он сказал во время своего обращения к украинцам

"На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича. Если избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают", — сказал Зеленский.

Что известно о скандальных народных депутатах

Кум Путина Виктор Медведчук был причастен к агрессии против Украины. По данным главы военной разведки Кирилла Буданова, после того, как РФ захватила бы Киев, Медведчука могли бы назначить спикером Верховной Рады. Предатель пытался скрыться из Украины, однако его задержали и обменяли на украинских военных.

Народному депутату от ОПЗЖ Ренату Кузьмину в октябре 2022 года сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители устанавливают местонахождение соратника Медведчука и провели уже более 10 обысков в местах, где мог проживать предатель.

Еще один соратник Медведчука Тарас Козак, который был владельцем закрывших по решению СНБО пропагандистских СМИ, успел сбежать из Украины. В его домах и предприятиях во Львовской области проводили масштабные обыски.

Нардеп Андрей Деркач подозревается в сотрудничестве с Россией. Высший антикоррупционный суд Украины 27 октября заочно арестовал нардепа Деркача. По данным следствия, за работу в интересах России предатель получил 567 тысяч долларов.

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