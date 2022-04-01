Зеленский лишил высших военных званий двух антигероев-изменников

Больше не генералы – экс-начальник ГУ внутренней безопасности СБУ Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о двух антигероях. Он лишил предателей высших военных званий.

Об этом президент сообщил в обращении 31 марта.

"Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они наказание понесут. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу относительно защиты нашего государства, его свободы и независимости, непременно будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, высших воинских званий.

"Случайным генералам с нами не по дороге", — подытожил президент.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг" – обращение Зеленского по итогам 36-го дня войны

Напомним, Зеленский заявил, что на ряде направлений продолжается изгнание оккупантов, которые больше не вытягивают интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Однако – это часть их тактики.