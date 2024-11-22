Зеленский лишил звания народных артистов известных предателей Украины: кто попал в список

Президент уже применил санкции к некоторым из них.
Президент Украины Владимир Зеленский официально постановил о лишении государственных наград 34 предателей Украины.
В частности, речь идет о ряде артистов, которые в свое время были удостоены звания "Народный артист Украины", но во время войны отличилися своими пророссийскими взглядами. Так, за предательскую позицию в список попали такие российские звезды, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий. Последние двое также лишены звания "Заслуженный артист Украины". Соответствующий указ появился на официальном сайте Президента Украины.
Кроме звезд, государственные награды Украины теперь не будут иметь некоторые бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, российские политические, религиозные и культурные деятели, которые неоднократно представляли угрозу основам национальной безопасности Украины во время войны. В частности, к ним относятся: бывший первый заместитель лидера партии "Партия регионов" и глава соответствующей фракции Александр Ефремов, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, бывший народный депутат Виктор Медведчук, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка, предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл.
Все культурные и общественные деятели были лишены государственных наград Украины бессрочно. К некоторым из них применены санкции в виде "блокировки активов, аннулирования лицензий и разрешений и полное прекращение торговых операций".
Напомним, недавно Таисия Повалий после отбора государством ее имущества в Украине вспомнила о своем доме и огороде.
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