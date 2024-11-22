Зеленский лишил звания народных артистов известных предателей Украины: кто попал в список

Президент уже применил санкции к некоторым из них.

Президент Украины Владимир Зеленский официально постановил о лишении государственных наград 34 предателей Украины.

В частности, речь идет о ряде артистов, которые в свое время были удостоены звания "Народный артист Украины", но во время войны отличилися своими пророссийскими взглядами. Так, за предательскую позицию в список попали такие российские звезды, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий. Последние двое также лишены звания "Заслуженный артист Украины". Соответствующий указ появился на официальном сайте Президента Украины.

Таисия Повалий после получения российского паспорта / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Кроме звезд, государственные награды Украины теперь не будут иметь некоторые бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, российские политические, религиозные и культурные деятели, которые неоднократно представляли угрозу основам национальной безопасности Украины во время войны. В частности, к ним относятся: бывший первый заместитель лидера партии "Партия регионов" и глава соответствующей фракции Александр Ефремов, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, бывший народный депутат Виктор Медведчук, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка, предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл.

Все культурные и общественные деятели были лишены государственных наград Украины бессрочно. К некоторым из них применены санкции в виде "блокировки активов, аннулирования лицензий и разрешений и полное прекращение торговых операций".

Напомним, недавно Таисия Повалий после отбора государством ее имущества в Украине вспомнила о своем доме и огороде.

У Повалий конфисковали люксовое авто и квартиру

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