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- Украина
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Зеленский, Макрон и Стармер прогулялись по Киеву: о чем говорили лидеры
Прогулка стала символом солидарности ведущих европейских демократий с Украиной, а также подтвердила единство в вопросе укрепления безопасности и международной поддержки нашего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером британских лейбористов Киром Стармером прошлись по центральным улицам Киева, посетили Софийский собор и почтили память погибших украинских героев.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил Зеленский, в Софийском соборе вместе с Киром Стармером президент Украины подытожил встречи, состоявшиеся в течение дня с партнерами.
«Говорили о реализации договоренности о полном прекращении огня с 12 мая как минимум на 30 дней и об усилении санкций против России в случае ее отказа. Отдельно обсудили мониторинг соблюдения перемирия, гарантий безопасности и усиления обороноспособности Украины», — говорится в обращении Зеленского.
Президент также поблагодарил Кира Стармера за солидерство в «коалиции желающих» и его усилия, направленные на эффективное международное сотрудничество ради мира в Украине.
Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча «Коалиции желающих». По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться с 12 мая.