Зеленский меняет риторику о прекращении войны с Россией: WSJ о сигналах украинского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский несколько меняет свою риторику по прекращению войны с Россией. Он намекает на то, что Украина открыта для прекращения борьбы за возвращение оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом написали в WSJ.

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Как пишут журналисты, в серии интервью и публичных заявлений за последнюю неделю Зеленский стремился показать, что готов вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом новоизбранный президент Дональд Трамп неоднократно призывал в ходе предвыборной кампании.

"Большую часть войны Зеленский настаивал на том, что его страна будет продолжать бороться до тех пор, пока не вернет себе примерно 20% территории страны, которая сейчас находится под контролем Москвы", — отметили в издании.

Журналисты также отмечают, что в последние месяцы армия РФ продвигалась на востоке Украины быстрее, чем когда-либо с первых дней войны.

Ранее говорилось, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины и сдерживания дальнейшей агрессии России является полноправное членство в НАТО. Наше государство отказывается от форматов, альтернативных членству.

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