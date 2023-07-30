Зеленский местным властям: "Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи воинам"

Президент Украины Владимир Зеленский во Франковске, в Прикарпатье посетил раненых украинских воинов и обсудил с местными общинами и партнерами подготовку к зиме, замену "брусчатки" в городах и другие важные сейчас вопросы.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Сегодня работаем во Франковске, на Прикарпатье. Имел честь посетить наших воинов, которые проходят лечение после ранений. Поблагодарил их за защиту государства, за силу. И благодарю вас за шевроны, ребята! Поблагодарил наших врачей, медицинских сестричек – гордимся нашими медиками, всеми, кто спасает жизнь", — сказал Зеленский.

Во Франковске также прошло заседание Конгресса местных и региональных властей Украины. Был очень содержательный разговор с представителями общин, членами правительства, представителями сил обороны и безопасности и партнерами Украины, которые сотрудничают с Конгрессом.

Также читайте Не ко времени: Зеленский отклонил финансирование достройки музея Голодомора в Киеве

"Первое — это энергетика, подготовка к зиме. Российская агрессия потерпела банкротство. На поле боя сегодня уже 522 день, как продолжается так называемая "специальная военная операция". Российское руководство рассчитывало на неделю-две, а Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территории России в ее стратегические центры и военные базы, и это неизбежный естественный и абсолютно справедливый процесс", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы сегодня должны осознавать, что, как и в прошлом году, этой зимой, российские террористы еще могут бить по украинской энергетике, по критическим объектам.

"Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев. Обсудили и вопросы срочного восстановления, в том числе энергетики, различных систем обеспечения жизни в общинах. Очень важно, чтобы местные власти по всей стране именно сейчас летом и в сентябре были максимально активны в отношении всего, что нужно сделать до холодных месяцев года", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, обсудили также государственный бюджет, объема которого недостаточно. Зеленский говорит, что чиновники с этим помогут, а многие другие вопросы общины способны закрыть за свой счет.

"Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи воинам, кто тратится на ботофермы вместо дронов для фронта, кто укладывается в приближенные фирмы, а не в реконструкцию больниц и реабилитацию воинов. Приоритет номер один — это оборона, защита государства и людей. Уверен, все на местах это услышали", — подчеркнул президент.

Глава государства также обсудил ситуацию на фронте: "Спасибо всем за этот день на фронте - хороший день, мощный. Бахмутское направление, другие очень горячие и болезненные направления на Донбассе: Авдеевка, Марьинка, также, конечно, южные направления. Пятая штурмовая бригада, 80-я отдельная бригада ДШВ, 92-я и 110-я отдельные механизированные бригады - очень сильные. Морпехи 35-й и 36-й бригад, десантники славной "Семьдесятдевятки", 47-я отдельная механизированная бригада, артиллеристы 55-й отдельной бригады. Молодцы, воины! А особенно отмечу сегодня спецподразделение "Артан" и 9-й департамент ГУР - спасибо вам!"

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на последние скандалы по поводу тендеров на Prozorro. Тогда он обратился ко всем представителям местных властей в нашей стране и подчеркнул, что люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно.

"Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа", — сказал Зеленский.

Читайте также: