Политики из разных стран просят предоставить Зеленскому и народу Украины Нобелевскую премию мира

Политики уже написали письмо комитету Нобелевской премии.

Президент Владимир Зеленский и народ Украины могут получить Нобелевскую премию мира. Европейские действующие и бывшие политики еще 11 марта обратились в комитет премии с просьбой выдвинуть кандидатуру Зеленского.

Соответствующую просьбу они выложили в открытом письме Нобелевскому комитету.

"Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы бороться за свою страну. Люди всей Украины борются против сил авторитаризма. Наши слова сострадания и поддержки вряд ли могут воздать должное жертвам, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", – говорится в письме.

К слову, европейские политики считают, что именно Зеленский и, в частности, народ Украины должны получить Нобелевскую премию мира. Хотя кандидатуры должны быть поданы до 1 февраля, впрочем политики просят комитет продлить сроки подачи заявки до 31 марта.

"Хотя мы понимаем, что это нарушение процедуры, мы считаем, что это нарушение оправдано нынешней беспрецедентной ситуацией. Наша демократическая обязанность — противостоять авторитаризму и поддерживать народ, который борется за демократию и свое право на самоуправление", — говорится в письме.

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