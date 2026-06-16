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Зеленский может провести еще одну встречу с Трампом: что заявил
Президент Владимир Зеленский планирует еще одну встречу с Дональдом Трампом на саммите G7.
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что 17 июня состоится еще одна встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом президент Украины сообщил журналистам на полях саммита G7, передает Общественное.
Встреча Зеленского с Трампом — что известно
По словам Владимира Зеленского, сейчас идет интенсивная работа представителей обеих сторон для проработки ключевых вопросов сотрудничества.
«Я думаю, завтра еще встретимся с президентом. Наши команды в течение суток будут встречаться на разных уровнях. Есть много важных технических встреч», — сказал Зеленский.
Саммит G7 — последние новости
Напомним, саммит G7 проводится 15-17 июня во французском Эвиане. Лидеры стран обсудят поддержку Украины, безопасность Ближнего Востока и пути улучшения мировой экономики.
Также мы писали, что Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.
Кроме этого Владимир Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать — «ее война никогда не станет нормой».