Зеленский может провести еще одну встречу с Трампом: что заявил

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что 17 июня состоится еще одна встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом президент Украины сообщил журналистам на полях саммита G7, передает Общественное.

Встреча Зеленского с Трампом — что известно

По словам Владимира Зеленского, сейчас идет интенсивная работа представителей обеих сторон для проработки ключевых вопросов сотрудничества.

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«Я думаю, завтра еще встретимся с президентом. Наши команды в течение суток будут встречаться на разных уровнях. Есть много важных технических встреч», — сказал Зеленский.

Саммит G7 — последние новости

Напомним, саммит G7 проводится 15-17 июня во французском Эвиане. Лидеры стран обсудят поддержку Украины, безопасность Ближнего Востока и пути улучшения мировой экономики.

Также мы писали, что Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.

Кроме этого Владимир Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать — «ее война никогда не станет нормой».

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