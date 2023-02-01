Зеленский может встретиться с Байденом и Дудой в Польше в конце февраля – СМИ

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу в конце февраля может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в преддверии годовщины с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатический источник в Киеве.

По информации издания, в ходе переговоров Владимир Зеленский может представить мирный план Украины по десяти пунктам. Также будут обсуждаться военная помощь Украине, создание трибунала для России и гарантии безопасности для Украины.

"Присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после начала вторжения России. Украинский президент представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, как пишут СМИ, президент США Джо Байден сказал, что пока не готов сказать, состоится ли его визит в Европу в феврале. В то же время, когда американского президента спросили конкретно о визите в Польшу, то он заметил, что планирует его, но пока не уверен относительно временных границ.

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