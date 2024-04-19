Зеленский на Донбассе встретился с военными 41-й ОМБ: подробности, фото

Зеленский во время поездки в Донбасс 19 апреля встретился с военными и наградил их.

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента 19 апреля.

Глава государства заслушал доклад командира бригады Сергея Ромашко по поводу оперативной обстановки в зоне ответственности 41-й ОМБр, поставлены боевые задачи и взаимодействие с соседними подразделениями. Ромашко также доложил о возведении оборонных рубежей и установлении минных заграждений.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля встретился с военными в Донецкой области / Фото: Офис президента Украины

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины и отметил их наградами.

Так, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" главному сержанту Сергею Гвоздю. Он защищает Украину с первого дня полномасштабного вторжения. За это время сводные группы под его командованием неоднократно отражали вражеские штурмы в Донецкой области. Благодаря его метким выстрелам и эффективному управлению дронами оккупанты понесли значительные потери и в технике, и в живой силе. Сергей Гвоздь неоднократно был ранен и, несмотря на угрозу своей жизни, спасал собратьев.

Штаб-сержант Олег Дячук получил награду президента Украины "Крест боевых заслуг". Он участвовал в боях, в частности, за Киевщину, Харьковщину и Донетчину. Сейчас выполняет боевые задачи в окрестностях Клищиевки в составе расчетов противотанковых управляемых ракет и станковых противотанковых гранатометов. Благодаря организованной им работе около 20 российских оккупантов уничтожены и около 50 ранены.

Еще один украинский защитник награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, двое – орденом "За мужество" ІІІ степени.

"Мне приятно быть здесь, увидеть вас, поблагодарить и наградить лично. Вы на одном из самых горячих, а возможно, и на самом горячем направлении боев за наше государство сегодня. Спасибо за то, что боретесь за Украину, за украинский Донбасс. Благодарен тем вашим побратимам, которых, к сожалению, с нами уже нет, но они навсегда в памяти. Желаю вам здоровья, крепости, победы и всего только самого наилучшего. Еще раз спасибо за то, что бережете Украину и защищаете наших людей и нашу землю", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во время своего визита в Донецкую область 19 апреля Зеленский также посетил защитников, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также лидер государства пообщался с бойцами, отметив их государственными наградами.

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