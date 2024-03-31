Зеленский на местах зверств окупантов на Киевщине напомнил о "несытом глазе" Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что каждый населенный пункт, захваченный Россией, оккупантам придется отдать так же, как это произошло два года назад на Киевщине.

Об этом он говорил в традиционном обращении в воскресенье, 31 марта, находясь в Бородянке, возле знаменитого памятника Тарасу Шевченко, поврежденного пулями россиян.

“Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла. Сегодня мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас бьется, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле, каждому городу, каждому селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать – отдать украинцам”, – заверил президент.

По словам Зеленского, который в своем обращении обильно цитировал Шевченко, освободить захваченные Россией территории поможет "наш дух" и "наша сила".

“Украинцы строят, а не разрушают. Спасают жизнь, а не лезут к другим несытым глазом, как Москва”, — заметил он, добавив, что Украина обязательно победит.

“Главное – не терять веры в себя, в наших людей и не терять ни одного дня, когда можно добавить для Украины результаты. Поэтому встала Украина и развеет тьму неволи. Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем, кто с Украиной и в Украине!” – говорил президент.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые на этой неделе вели бои с врагом, особенно отметив 95-ю бригаду, "семьдесятдевятку" ДШВ, 44-ю и 55-ю отдельные артиллерийские бригады.

Напомним, после полномасштабного российского вторжения вокруг Киева было построено сотни километров фортификаций и создано несколько колец обороны. И работа по укреплению продолжается.

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