Зеленский на Саммите устойчивого развития предложил создать зерновые хабы в портах Африки

Украина уже ведет переговоры с другими странами по обеспечению таких возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис.

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Об этом он заявил, выступая на Саммите устойчивого развития в Нью-Йорке, информирует официальный Telegram -канал Зеленского.

Он заявил, что Украина уже ведет переговоры с другими странами по обеспечению таких возможностей.

Зеленский отметил, что Украина не собирается отказываться от роли гаранта продовольственной безопасности: "Никто не ожидал от нас, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства Черноморской зерновой инициативе, а также гуманитарной инициативе "Зерно из Украины". Результаты действительно впечатляют.

Он заявил, что украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Ирака,, Пакистана, Турции, Йемена и других стран.

Кроме того, украинская агропродукция Украины доставлена в Эфиопию и Судан.

"В общей сложности 32 миллиона тонн пищи. Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса. Я благодарю всех тех лидеров, которые поддержали наши экспортные программы. Спасибо, друзья! Мы это сделали. И ничто не мешает нам достичь гораздо более амбициозных целей", — добавил Зеленский. .

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета импорта украинской агропродукции.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский дипломат объяснил , что на самом деле прикрывает Россия и Турция "зерновым соглашением".

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