Зеленский на саммите в Глазго провел 13 переговоров: в МИДе рассказали о результатах украинской делегации

Зеленский на саммите в Глазго провел 13 переговоров: в МИДе рассказали о результатах украинской делегации

В частности, Зеленский провел встречи с генеральным секретарем НАТО, президентом США, канцлером Германии, эмиром Катара.

В Министерстве иностранных дел сообщили результаты украинской делегации, которая находилась на двухдневном климатическом саммите COP-26 в Глазго (Шотландия).

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как отметил Кулеба, за это время в Глазго Зеленский провел 13 встреч с мировыми лидерами. В частности, с генеральным секретарем НАТО, президентом США, канцлером Германии, эмиром Катара. Благодаря этим переговорам, Украина укрепила стратегические партнерства и расширила дипломатическую географию.

"Мы существенно расширили географию нашей дипломатии, некоторые контакты вообще состоялись впервые в истории. К примеру, короткая встреча президента Украины и президента Анголы, Либерии. Мы говорили с дипломатами из Азии, Латинской Америки, Африки", — сказал Кулеба.

О чем Зеленский говорил на саммите:

укрепление безопасности для Украины,

войну на Донбассе, в частности о напряженной ситуации на украинской границе с РФ,

новые сотрудничества в энергетике, торговле,

привлечение инвестиций.

Кулеба отметил, что украинские дипломаты стали возрождать контакты с Центральной Азией. Состоялись успешные встречи с президентами Кыргызстана, Монголии.

По словам главы МИД, конференция в Глазго, во время которой мировые лидеры ищут способ, как спасти планету из-за климатических изменений, была важной. Кулеба добавил, что Украина прибыла на саммит "не с пустыми руками, а с конкретным вкладом в остановке изменений климата", — подчеркнул министр.

Напомним, в шотландском Глазго на саммит съехались 120 глав государств и правительств, решающих судьбу планеты. На конференции выступал президент Украины. В течение двух недель делегаты будут обсуждать "зеленое" финансирование, энергетику и предотвращение загрязнения планеты — чтобы выписать общие — новые — правила игры, которые позволят предотвратить стремительное потепление и глобальную климатическую катастрофу.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку