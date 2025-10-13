Зеленский на Ставке обвинил руководство Одессы и области: в чем причина

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 13 октября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Среди главных тем — защита и восстановление энергетики после российских ударов. Также Зеленский подверг критике руководство Одессы и Одесской области.

Об этом он написал в соцсетях.

По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией. Там у российских ударных дронов и ракет самое малое время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

Кроме того, он упрекнул местные власти, в частности в Одесской области.

«Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области — много ошибок местных руководителей. Также были доклады по Киеву и области, по Днепровщине. Неизменное внимание — Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны есть четкие данные — необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения», — заверил президент.

Кроме того, Зеленский пообещал, что будут сформированы дополнительные вертолеты для защиты от российских дронов.

«Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями — производителями дронов-перехватчиков — требуются максимальные объемы производства», — добавил он.

Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что его хотят лишить украинского гражданства. По информации издания «Думская», комиссия при президенте уже якобы приняла решение о лишении Труханова украинского гражданства, но это решение должен подписать еще сам Зеленский.

В Одесском горсовете рассказали, что документов о возможном лишении его гражданства в мэрии не получали.

Напомним, 30 сентября интенсивные ливни в Одессе повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта пришлось перекрывать. Число погибших в результате непогоды достигло десяти человек.