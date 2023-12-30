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Зеленский на ставке подвел военные итоги года: какие выводы и прогнозы

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Зеленский на ставке подвел военные итоги года: какие выводы и прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Это была итоговая ставка года.

Так, на ставке подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и решения. Что сделано правильно, а что можно было улучшить.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год", – говорит он.

Главнокомандующий подчеркнул, что в этом году Украина не отступила ни на каком направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо.

"Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждому, кто отдает все силы ради победы Украины", – подытожил Зеленский.

Ранее в Верховной Раде рассказали, почему Зеленский лично не представил законопроект о мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
586
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