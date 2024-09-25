Зеленский на встрече с генсеком НАТО напомнил об обязательствах стран-членов Альянса перед Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе этой встречи Зеленский подчеркнул значительные усилия, приложенные для поддержки Украины в течение срока пребывания Столтенберга в должности Генсека Альянса.

Об этом сообщил офис президента.

Он выразил благодарность за поддержку и отметил, что команда Столтенберга много работала совместно с Украиной, что привело к достижению важных результатов, особенно в условиях войны. Президент подчеркнул, что Столтенберг помог объединить усилия союзников и мировых лидеров, в том числе министров обороны, по укреплению украинской армии.

Зеленский также поблагодарил за два последних саммита НАТО, способствовавших приближению Украины к Альянсу. Он акцентировал внимание на важности своевременного выполнения договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите НАТО, в частности, обязательств стран-членов по выделению 40 миллиардов евро на следующий год.

Среди ключевых тем, которые обсуждались во время встречи, были вопросы усиления украинской противовоздушной обороны, в частности ускорение поставок дополнительных систем, а также продление усилий по получению Украиной приглашения в НАТО в ближайшее время.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".

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