Зеленский начинает дипломатическую неделю: консультации с Европой ПВО и финансирование для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой дипломатической недели, в центре внимания которой будут консультации с европейскими лидерами по ключевым вопросам безопасности и поддержке страны. Особый акцент будет сделан на усилении противовоздушной обороны (ПВО) и долгосрочном финансировании для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом Зеленский сказал во время обращения 7 декабря.

Он также рассказал о важных переговорах с американскими представителями.

Украинские делегации недавно провели содержательные переговоры с представителями президента США, а секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправились в Европу для дальнейших консультаций.

«Я ожидаю от них подробной информации обо всем, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с „русскими“», — сказал Зеленский.

Президент также отметил конструктивный, хоть и сложный разговор со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером — спецпосланниками американского президента Трампа.

«Вчера мы говорили со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером — я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать», — отметил президент Украины.

Некоторые вопросы нуждаются в личных встречах: Умеров и Гнатов будут докладывать Зеленскому, а сам он планирует переговоры с лидерами в Лондоне и Брюсселе для формирования общих позиций в переговорах.

Между тем, отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине вызывает обеспокоенность в Европе, что США могут дистанцироваться и сократить поддержку Киева.