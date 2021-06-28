Зеленский с трибуны Рады пожелал победы Украины в матче Евро-2020 и пошутил о Швеции

Зеленский с трибуны Рады пожелал победы Украины в матче Евро-2020 и пошутил о Швеции

Глава государства выразил надежду, что Швеция еще раз продемонстрирует свою любовь к Украине.

Выражая благодарность властям Швеции за содействие в том, что оригинал Конституции Филиппа Орлика впервые за 311 лет попадет в Украину, президент Владимир Зеленский отметил, что это не первый раз за последний месяц шведские партнеры демонстрируют свою большую дружбу.

Об этом глава государства заявил в понедельник, 28 июня, на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины.

"С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину ", — отметил Владимир Зеленский, вызвав смех и оживление в сессионном зале.

Глава государства сразу отметил, что пошутил, и пожелал, чтобы в завтрашнем матче победил сильнейший. "А кто сильнее, мы с вами знаем", - продолжил Зеленский, намекнув на украинскую сборную.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории вышла в плейоф Чемпионата Европы. "Сине-желтым" помогли команды Швеции и Испании, которые обеспечили нужный им результат в играх с Польшей и Словакией соответственно.

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