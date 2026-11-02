ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
395
Время на прочтение
2 мин

Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп: что сказал президент

В интервью Fox News Зеленский заявил, что Мелания Трамп могла бы посодействовать достижению новых локальных перемирий. Президент также поблагодарил первую леди США за ее роль в гуманитарной операции в Олешках.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зеленский

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие гуманитарной операции в Олешках Херсонской области.

В интервью телеканалу Fox News он также выразил надежду, что с ее участием удастся договориться о новых локальных перемириях на других участках фронта.

Что Зеленский сказал о прекращении огня на других участках фронта

Отвечая на вопрос о возможности распространения опыта прекращения огня в Олешках, Зеленский отметил:

«Я не знаю, сколько таких шагов будут для нас возможны. Но если первая леди может это делать, может продолжать — это очень помогает. Я ей очень благодарен».

Президент подчеркнул, что подобные гуманитарные инициативы важны для гражданского населения, которое остается в опасных районах.

Перемирие в Олешках — что известно о гуманитарной операции

Напомним, по сообщению Белого дома, ситуация в Олешках привлекла внимание первой леди США Мелании Трамп. После контактов с представителями Украины и России она присоединилась к переговорам по организации гуманитарной миссии.

Результатом этих усилий стали договоренности о локальном прекращении огня. 23 октября Мелания Трамп объявила, что стороны согласились на такой режим. Достижению договоренностей также способствовал Папа Римский Лев XIV.

Непосредственно режим тишины был введен 27 октября в 3:00. В это время началась подготовка к гуманитарной операции, которую координировали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российская омбудсменка Яна Лантратова. До 29 октября маршруты для гуманитарного конвоя разминировали, а для эвакуации подготовили 25 автобусов и машины скорой помощи.

Уже 30 октября в Олешки начали поступать гуманитарные грузы, а местные жители получили возможность уехать из города. На следующий день часть эвакуированных, избравших возвращение в Украину, прибыла в Гомель в Беларуси, откуда отправилась к украинской границе.

1 ноября перемирие завершилось по плану. Подводя итоги операции, Мелания Трамп назвала ее успешной: по ее словам, удалось доставить гуманитарную помощь и эвакуировать почти 800 человек. Первая леди США также выразила надежду, что опыт Олешков поможет добиться новых гуманитарных договоренностей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie