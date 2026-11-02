Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп: что сказал президент

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие гуманитарной операции в Олешках Херсонской области.

В интервью телеканалу Fox News он также выразил надежду, что с ее участием удастся договориться о новых локальных перемириях на других участках фронта.

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Что Зеленский сказал о прекращении огня на других участках фронта

Отвечая на вопрос о возможности распространения опыта прекращения огня в Олешках, Зеленский отметил:

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«Я не знаю, сколько таких шагов будут для нас возможны. Но если первая леди может это делать, может продолжать — это очень помогает. Я ей очень благодарен».

Президент подчеркнул, что подобные гуманитарные инициативы важны для гражданского населения, которое остается в опасных районах.

Перемирие в Олешках — что известно о гуманитарной операции

Напомним, по сообщению Белого дома, ситуация в Олешках привлекла внимание первой леди США Мелании Трамп. После контактов с представителями Украины и России она присоединилась к переговорам по организации гуманитарной миссии.

Результатом этих усилий стали договоренности о локальном прекращении огня. 23 октября Мелания Трамп объявила, что стороны согласились на такой режим. Достижению договоренностей также способствовал Папа Римский Лев XIV.

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Непосредственно режим тишины был введен 27 октября в 3:00. В это время началась подготовка к гуманитарной операции, которую координировали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российская омбудсменка Яна Лантратова. До 29 октября маршруты для гуманитарного конвоя разминировали, а для эвакуации подготовили 25 автобусов и машины скорой помощи.

Уже 30 октября в Олешки начали поступать гуманитарные грузы, а местные жители получили возможность уехать из города. На следующий день часть эвакуированных, избравших возвращение в Украину, прибыла в Гомель в Беларуси, откуда отправилась к украинской границе.

1 ноября перемирие завершилось по плану. Подводя итоги операции, Мелания Трамп назвала ее успешной: по ее словам, удалось доставить гуманитарную помощь и эвакуировать почти 800 человек. Первая леди США также выразила надежду, что опыт Олешков поможет добиться новых гуманитарных договоренностей.

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