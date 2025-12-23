- Дата публикации
Зеленский наградил 10 энергетиков ДТЭК за возвращение света после обстрелов
10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами Президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"22 декабря, в день профессионального праздника всех энергетиков Украины, Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды десяти энергетикам ДТЭК", - говорится в нем.
В компании подчеркнули, что эти награды — заслуженное признание ежедневной работы людей, которые восстанавливают и защищают энергосистему под обстрелами, в прифронтовых регионах и сверхсложных условиях.
«Нет сейчас в Украине такой электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов. И все живые украинские энергетические объекты, все наши живые энергетические сети – это то, что смогли защитить, восстановить, построить тысячи наших работников и работниц энергетической отрасли», — отметил Президент Владимир Зеленский, отмечая энергетиков.
Также 1 специалист был награжден благодарностью Премьер-министра, 9 – почетными грамотами Кабинета Министров, а 188 энергетиков получили грамоты и благодарности от Министерства энергетики.